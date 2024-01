Insegnante stroncata da malore, marito sconvolto muore dopo pochi minuti

Sono morti una a poca distanza dell’altro. Moglie e marito hanno perso la vita a distanza di pochi minuti.

Una tragedia che ha colpito molto gli abitanti di Minturno dove la coppia era molto conosciuta e benvoluta.

Come riporta Il Messaggero, Maria Giovanna Lioniello, 59 anni, era docente dell’Istituto Albeghiero Angelo Celletti di Formia, sorella di Vincenzo Lioniello dipendente del comune di Minturno. Il marito, Carmelo Martinoli, 64 anni, era invece un dipendente di Acqualatina che da qualche tempo era in pensione.

Una coppia come tante, con due figli di 24 e 26 anni che vivevano ancora con loro. La figlia maggiore, inoltre, proprio il giorno dopo la doppia tragedia avrebbe dovuto laurearsi in Chimica e Tecnologie farmaceutiche all’Università La Sapienza di Roma.

Tornata a casa da scuola, Maria Giovanna Lioniello ha accusato un improvviso malore e si è accasciata a terra. Con tutta probabilità si è trattato di un infarto. In poco tempo sul posto sono arrivati gli addetti del 118 ma per lei non c’è stato nulla da fare. Già cardiopatico, il marito saputa la notizia della morte della moglie, è stato a sua volta colto da malore.

