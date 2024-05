Rapina in casa della vicepresidente della provincia di Rimini

Rimini – Una coppia rapinata in casa da due banditi armati di pistola. E’ successo a Torre Pedrera, attorno alle 3 di notte

A trovarsi faccia a faccia con i banditi armati è stata la vicepresidente della provincia di Rimini, Daniela De Leonardis. Mentre dormiva profondamente con il marito, i malviventi sono entrati nell’abitazione aprendo una finestra, la porta d’ingresso infatti non ha riportato segni d’effrazione. De Leonardis e il marito si sono svegliati di soprassalto. I due rapinatori sono fuggiti dopo essersi fatti consegnare due orologi preziosi del valore di decine di migliaia di euro e soldi contanti. Sul caso indagano ora i carabinieri di Rimini.

Stando a quanto emerso, i coniugi non sono stati aggrediti né picchiati o immobilizzati, ma minacciati con una pistola dai banditi. I soggetti entrati in azione indossavano i guanti e avevano il volto travisato e il capo coperto da un cappuccio. Il colpo è stato messo a segno in un appartamento al primo piano.

Dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della pasticceria al piano terra potrebbero emergere dettagli interessati per ricostruire il colpo e aiutare gli investigatori a identificare i malviventi. I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare i rapinatori.

"Uno dei due era molto magro. Entrambi parlavano italiano ma con un accento straniero, forse dell'est Europa. Indossavano i guanti, gli scaldacollo, i cappucci. Uno, quello con la pistola, si era coperto parte del viso con un cappello, l'altro invece aveva la faccia nascosta da una specie di passamontagna".