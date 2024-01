Bologna, in centro con machete e coltello: denunciato tunisino

I Carabinieri della Stazione Bologna e San Ruffillo hanno denunciato un 33enne di origine tunisina, in Italia senza fissa dimora, per porto di armi od oggetti atti ad offendere

È successo martedì 9 gennaio scorso verso le 21:15 circa quando i carabinieri, impiegati in un ordinario servizio di controllo del centro storico della città, in via Irnerio, hanno riconosciuto l’uomo, già “noto”, che, alla vista dei militari, ha lasciato cadere a terra un machete che portava all’interno giubbotto e ha tentato di allontanarsi, ma è stato raggiunto.

Lo straniero, subito ostile e insofferente al controllo, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione, ed è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico, lungo 19 cm con una lama di 8,5 cm, all’interno di un borsello.

Il machete, lungo complessivamente 51 cm e con lama in acciaio lunga 39 cm, è stato recuperato e, entrambe le lame sono state sequestrate.

Nella stessa via e per il medesimo reato, a novembre, un 23enne è stato denunciato. Un passante ha chiamato la Polizia e riferito di aver assistito a una discussione tra due uomini, uno dei quali aveva in mano un’ascia

www.bolognatoday.it