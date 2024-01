Capannoli, Alberto muore a 37 anni dopo un malore

CAPANNOLI (Pisa) — Se n’è andato troppo presto Alberto Salonicchi, consulente immobiliare di Capannoli con la passione per il calcio e un lavoro con base a Peccioli che, nel corso degli anni, lo ha reso molto conosciuto in Valdera. A 37 anni, a seguito di un malore patito agli inizi del 2024, è scomparso nella tarda serata di ieri, giovedì 11 Gennaio.

Sui social sono in tantissimi a ricordarlo, scossi da una morte inaccettabile. “Abbiamo sperato fino in fondo che fosse un brutto incubo, che ti saresti svegliato – ha scritto un’amica – è difficile anche solo pensare che non ci sei più. Ci manchi”.

“Nessuna parola potrà colmare il vuoto che lasci nella nostra comunità – ha detto la sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini – ancora una volta, una tragedia che non si può spiegare. Alla famiglia giunga un abbraccio fortissimo da tutti noi”. www.quinewsvaldera.it