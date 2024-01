Gonzalo Lira, morto il giornalista torturato nelle prigioni ucraine

“È con grande tristezza che devo annunciare che Gonzalo Lira @GonzaloLira1968 (giornalista americano, ndr), morto in ospedale, secondo suo padre, che nelle ultime settimane ha lottato per ottenere le tanto necessarie cure mediche di suo figlio.

Ecco una nota scritta a mano da Gonzalo che ho ricevuto il 4 gennaio: “Ho avuto una doppia polmonite (a entrambi i polmoni), un pneumotorace e un caso molto grave di edema. Tutto questo è iniziato a metà ottobre, ma è stato ignorato dalla prigione. Hanno ammesso che avevo la polmonite solo durante l’udienza del 22 dicembre. Sto per sottopormi a un intervento per ridurre la pressione dell’edema nei polmoni, che mi sta causando un’estrema mancanza di respiro, al punto di svenire dopo un’attività minima, o anche solo parlare per 2 minuti.”

“Non posso accettare il modo in cui è morto mio figlio. È stato torturato, estorto, ignorato per 8 mesi e 11 giorni e l’ambasciata americana non ha fatto nulla per aiutare mio figlio. La responsabilità di questa tragedia è del dittatore Zelenskyj con il concorso di un senile Il presidente americano Joe Biden”, ha scritto il padre di Gonzalo.”

Lo scrive su X il reporter Alex Rubinstein.

BREAKING: It is with great sadness I must announce that Gonzalo Lira @GonzaloLira1968, passed away in a hospital according to his father, who has been fighting to get his son much-needed medical attention for the past weeks.

Here is a hand-written note from Gonzalo which I… pic.twitter.com/jY8Mh0xQV3

— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) January 12, 2024