Sanità, Rocco Bellantone nominato presidente Iss

Rocco Bellantone è stato nominato presidente dell’Istituto superiore di sanità con decreto del presidente del Consiglio del 19 dicembre 2023, su proposta del ministro della Salute

Roma, 11 gen. – Bellantone, commissario straordinario dell’Iss dall’11 settembre 2023, è professore ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Cattolica, campus di Roma, dove dal 2010 al 2022 è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Già presidente del Club delle Uec – Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia italiane, è componente di numerose società scientifiche nazionali e internazionali. (adnkronos salute)

Flop campagna vaccinale Influenza e Covid. Bellantone appena nominato: “Spettava a Regioni sostenerla”

Il neo Presidente dell’Iss a Repubblica: “Si tratta del solito problema italiano: si procede a macchia di leopardo. Ci sono alcune Regioni nelle quale sta andando bene, in altre invece va malissimo. Ci sono carenze di informazioni da parte delle autorità e in certi posti anche carenze di distribuzione del vaccino”.

Bellantone rilancia poi sull’importanza delle vaccinazioni a tutte le età: “Una persona di 65 anni oggi come oggi dovrebbe fare il vaccino contro l’influenza, il Covid, lo pneumococco, l’herpes e magari pure il virus sinciziale. Alla fine così qualcuno decide di non fare proprio niente. Per me sbaglia. Quelle malattie potrebbero essere gravi o comunque fastidiose. E poi secondo me è sbagliato pensare che un giovane non si debba vaccinare Se non ci si vaccina non si bloccano i contagi. È vero che la malattia è pericolosa quasi esclusivamente negli anziani e nei fragili, i soggetti a rischio, ma l’unico modo per interrompere il ciclo di contagio è avere alte coperture anche tra le altre categorie di persone. E non dimentichiamo il dato economico legato a chi sta a casa dal lavoro”.