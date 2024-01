Rapina una donna a Termini, l’egiziano aveva un divieto di ritorno a Roma

Era già gravato dalla misura cautelare del divieto di ritorno a Roma. Il foglio di via obbligatorio non ha però scoraggiato un malvivente che ha rapinato una donna nell’area della stazione Termini. Ricercato per rapina, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato il 34enne – già identificato la sera del 28 dicembre subito dopo la rapina – è stato scovato dalla polizia attorno allo scalo ferroviario dell’Esquilino. A chiudere il cerchio gli agenti del commissariato Viminale che hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo egiziano di 34 anni.

L’arresto è arrivato nel corso di un servizio straordinario interforze svolto nella giornata di lunedì – in linea con le direttive emanate dal ministro dell’Interno – nell’area della stazione ferroviaria Roma Termini e nelle zone limitrofe, ormai da mesi attenzionate. Controlli quotidiani e operazioni straordinarie dedicate, che vedono l’impiego di numerosi appartenenti alla polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia locale di Roma Capitale.

Nel corso delle attività sono state identificate 330 persone, sono stati controllati 163 veicoli e rilevate 26 violazioni al codice della srada. Sono 3 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica. Infine l’uomo egiziano di 34 anni è stato arrestato in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma.

www.romatoday.it