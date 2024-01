Israele: “Dipendenti Onu tra i terroristi del 7 ottobre”

Israele all’attacco dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi. “I suoi dipendenti – e’ la gravissima accusa lanciata dai servizi segreti dello Stato ebraico – hanno partecipato agli assalti di Hamas del 7 ottobre scorso. Alla vigilia della riunione della Corte di giustizia dell’Aja, con Israele chiamato dal Sudafrica a rispondere di “tentato genocidio a Gaza”, la radio militare ha denunciato che fra i miliziani di Hamas autori delle stragi del 7 ottobre “vi erano dipendenti dell’Unrwa” ANSA

Israele contro l’Onu: “Non ha ragione di esistere”

Durissimo attacco di Israele all’Onu. L’ambasciatore Gilad Erdan in Assemblea Generale ha parlato del bimbo israeliano Kfir, ostaggio di Hamas, che ha festeggiato il suo primo compleanno in prigionia. “E voi preferite discutere del cessate il fuoco?”, ha urlato, promettendo che il suo Paese continuerà a lottare per difendersi. “Un’organizzazione che non prende posizione quando un bambino di un anno è preso in ostaggio è complice dei terroristi e non ha ragione di esistere”, ha detto, puntando ancora il dito contro l’Onu perché “continua a concentrarsi sul cessate il fuoco a Gaza e sugli aiuti e non sugli ostaggi”. ANSA