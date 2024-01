Arriva in Italia “Sound of freedom”, film sul traffico di bambini

Negli USA è stato uno dei casi cinematografici dell’anno e tra pochi giorni arriverà anche in Italia. Stiamo parlando di Sound of Freedom – Il Canto della Libertà, film diretto dav Alejandro Monteverde che vede il ritorno al cinema di Jim Caviezel (La Passione Di vCristo, la serie Person of Interest). Uscito nelle sale americane lo scorso 4 luglio, distribuito da Angel Studios, dopo un esordio da circa 20 milioni di dollari, il film ha avuto un’impressionante tenuta che ha portato a registrare un incasso a fine corsa di oltre 184 milioni di dollari (il nono dell’intero 2023), che diventano quasi 250 milioni di dollari in tutto il mondo ad oggi .

Sound of Freedom – Il Canto della Libertà arriverà nei cinema italiani in uscita evento il 19 e 20 febbraio, distribuito da Dominus Production, realtà distributiva fondata da Federica Picchi Roncali, che promuove opere cinematografiche basate su storie vere dai temi socialmente rilevanti.

Thriller d’azione, prodotto da Eduardo Verástegui, racconta la vera storia di Tim Ballard, fondatore di Operation Underground Railroad, un’organizzazione no-profit impegnata a scoprire le reti di sfruttatori e pedofili, smantellando la tratta di bambini vittime del turismo sessuale. Oltre a Jim Caviezel nel ruolo di Ballard, troviamo il premio Oscar Mira Sorvino (nel ruolo di Katherine Ballard) e Bill Camp (Vampiro, il braccio destro di Ballard).

L’uscita nelle sale italiane sarà anticipata da una serie di anteprime in alcune città. ANSA