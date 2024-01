Crosetto: “proroga degli aiuti militari a Kiev”

“Il 2024 sarà un anno cruciale del conflitto” tra Ucraina e Russia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni alla Camera in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina.

“L’Italia supporta dall’inizio e con determinazione ogni azione per favorire l’apertura di un confronto diplomatico e per arrivare a una soluzione negoziale che non sia disgiunta da una pace giusta”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che allo stesso tempo il sostegno da parte del nostro Paese all’Ucraina resta “forte e totalmente inalterato”.

“La strada da percorrere è ancora lunga ma sarebbe un errore strategico e politico drammatico fare un passo indietro”, ha rimarcato Crosetto, aggiungendo che il sostegno all’Ucraina “deve continuare finché non cesseranno gli attacchi dei russi”.

Da parte dell’Italia “serve una scelta di coerenza, sostegno e proroga degli aiuti”, ha detto ancora il ministro della Difesa, precisando che gli equipaggiamenti, i sistemi e gli aiuti militari all’Ucraina contenuti nell’ottavo pacchetto approvato “sono volti a rafforzare solo le capacità difensive delle forze armate ucraine”.

"Purtroppo – ha affermato – la controffensiva estiva dell'Ucraina non ha dato i risultati sperati e l'esercito di Kiev sta affrontando un nuovo inverno di guerra". "Difficoltà" sono legate ai "vasti capi minati: l'intelligence ucraina stima in oltre 8 milioni le mine impiegate dai russi a protezione delle proprie posizioni".