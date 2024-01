Rio Saliceto, bus pieno di studenti si ribalta in un fosso

RIO SALICETO (Reggio Emilia – www.reggiosera.it) – Un bus di Seta con 60 persone a bordo, pieno di studenti, è finito in un fosso nella frazione di San Lodovico a Rio Saliceto. L’incidente è avvenuto prima delle 14 all’altezza del civico 87. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco da Modena e Reggio, due ambulanze, l’automedica e l’autoinfermieristica.

Il mezzo, come si vede dalla foto, si è adagiato su un fianco con le porte bloccate: i pompieri hanno aiutato i ragazzi a uscire dal mezzo. Per fortuna ci sono solo feriti lievi, molti dei quali hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Solo due feriti, una pensionata 73enne di Rolo e una studentessa 18enne di Campagnola, sono state portate all’ospedale di Guastalla con ferite lievi. Più tardi, autonomamente, altri quattro minori sono andati in ospedale.

I vigili del fuoco hanno evacuato le persone a bordo dopo aver infranto il vetro anteriore del mezzo. Genitori e familiari sono subito arrivati a prendere i loro figli: sul posto ci sono la polizia locale e i carabinieri.

Il mezzo era partito alle 12:45 dall’autostazione di Reggio Emilia e proveniva da Correggio quando, per cause in corso di accertamento, giunto circa all’incrocio con Via delle Monache ha perso aderenza ed è finito fuori strada, rimanendo bloccato ed inclinandosi con la parte destra all’interno del fosso che costeggia la carreggiata stradale. Il bus è di proprietà di Seta, ma è in affidamento ad azienda subaffidataria esterna.

La direzione aziendale di Seta ringrazia gli operatori sanitari del 118, gli agenti di Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco intervenuti, formulando altresì “sinceri auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte nell’episodio”.