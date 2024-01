Pisa, tunisino ucciso a coltellate: fermato georgiano

PISA – Un georgiano 32enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la scorsa notte dai carabinieri di Pisa per l’omicidio del tunisino di 25 anni, ucciso venerdì sera a coltellate nel centro cittadino. L’uomo è sospettato insieme a un connazionale, tuttora ricercato, di avere aggredito il 25enne, noto alle forze dell’ordine per piccoli reati, anche se non è ancora chiaro il movente.

Il georgiano, portato in cella, è stato rintracciato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pisa con l’ausilio dei colleghi del nucleo investigativo che hanno eseguito per lo più accertamenti tecnici su utenze cellulari e immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana. Il 33enne sarà interrogato in cella nei prossimi giorni, anche se, stando a quanto si è appreso, all’appello mancherebbe proprio l’uomo che avrebbe sferrato il colpo mortale al tunisino. (ANSA)