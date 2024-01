Usa 2024: Trump fa breccia tra gli afroamericani

Donald Trump potrebbe ottenere più voti afroamericani di qualsiasi altro candidato presidenziale repubblicano nella storia alle prossime elezioni presidenziali. Secondo i sondaggi nazionali e statali esaminati da Bloomberg, il frontrunner del Grand Old Party ha tra il 14% e il 30% della quota di voti ‘black’ all’inizio dell’anno elettorale.

Questo dato va ben oltre l’8% dei voti afroamericani che il tycoon, secondo il Pew Research Center, ha vinto alle elezioni presidenziali del 2020 e più di qualsiasi altro candidato repubblicano prima di lui, compreso Richard Nixon.

Joe Biden invece sta perdendo terreno in questa fascia di elettori, dopo averne conquistato il 92% quattro anni fa, quando il voto degli afroamericani lo aiutò a vincere in stati in bilico come Georgia, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Secondo un sondaggio di Bloomberg News/Morning Consult, il suo consenso tra quegli elettori in sette swing state è sceso di 7 punti percentuali da ottobre a dicembre 2023, al 61%. Nello stesso periodo Trump è rimasto stabile intorno al 25%. ANSA

Il deputato James E. Clyburn, che è stato fondamentale per la vittoria di Biden nel 2020, ha avvertito che il presidente e i suoi messaggi elettorali non stanno sfondando il “muro MAGA” in vista delle elezioni generali che probabilmente lo vedranno affrontare l’ex presidente Donald Trump.

Rep. James E. Clyburn, who was key to President Biden’s 2020 win, warned that the president and his campaign messaging are not breaking through the “MAGA wall” ahead of a general election that will probably have him facing former president Donald Trump. https://t.co/dK3CMJ6Mhc

