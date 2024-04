Trump ha raccolto 50 milioni di dollari in un evento in Florida

La cifra è quasi il doppio dei 26 milioni raccolti da Joe Biden con Bill Clinton e Barack Obama.

“E’ più chiaro che mai che abbiamo il messaggio, le attività operative e i soldi per spingere il presidente Trump alla vittoria il 5 novembre”, ha detto la campagna di Trump. ANSA

BREAKING: Upbeat Trump reacts to record-shattering $50.5 million fundraiser, says, "People wanted to contribute to a cause of making America great again." WATCH pic.twitter.com/Brx2Oa3Pm5

— Simon Ateba (@simonateba) April 7, 2024