Pentagono, anche la vice non sapeva del ricovero di Austin

Continua a suscitare reazioni e commenti e a far discutere la scelta del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin di non dare pubblicamente notizia per alcuni giorni del suo ricovero in ospedale a Capodanno. Il caso ha provocato una reazione di shock tra il personale della Casa Bianca lasciato all’oscuro del fatto che il capo del Pentagono stesse affrontando complicazioni a seguito di una procedura medica non urgente.

Ma non è tutto

(Ansa) – Quando il 2 gennaio la vice segretaria alla difesa Kathleen Hicks ha iniziato ad assumere alcune delle responsabilità del capo del Pentagono Lloyd Austin, nemmeno lei sapeva del ricovero in ospedale. Ne e’ venuta a conoscenza solo due giorni dopo, quando e’ stato informato il consiglio di sicurezza nazionale. Lo riferisce la Cnn citando due dirigente del Pentagono.

Secondo il portavoce della difesa Pat Ryder, “non è raro” che il ministro trasferisca determinate responsabilità senza fornire una ragione specifica sul motivo per cui tale trasferimento è necessario.