Sindaco di New York: ‘chi trasporta migranti paghi vitto e alloggio’

NEW YORK, 04 GEN – Il sindaco di New York fa causa a 17 società di autobus che hanno aiutato a trasportare nella città i migranti. Nell’azione legale Eric Adams chiede 708 milioni di dollari per coprire i costi di vitto e alloggio dei migranti. “New York fa e farà sempre la sua parte nel gestire la crisi umanitaria ma non possiamo sopportare i costi degli stratagemmi politici incoscienti del Texas”, ha detto Adams annunciando l’azione legale contro le società di autobus che hanno partecipato alla “trama messa in atto dal governatore del Texas Greg Abbott per cercare di mettere sotto pressione il nostro sistema di servizi sociali”. (ANSA)