Malore alla guida, 39enne accosta e muore

E’ una tragedia che lascia senza parole quella che è avvenuta nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio 2024 in Puglia dove Daniele Soave, 39enne di Rivalta sul Mincio, mentre si trovava in vacanza con la famiglia, ha perso improvvisamente la vita stroncato da un infarto.

Daniele Soave stroncato da un infarto in Puglia

Daniele Soave, 39enne operaio di marmitte di Rivalta sul Mincio, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio 2024, mentre si stava dirigendo in auto in Puglia dalla sua famiglia con la moglie e il figlio piccolo, ha improvvisamente accusato un malore alla guida sulla strada che collega Martina Franca a Cisternino.

Poco prima di perdere coscienza, Daniele è riuscito a rallentare e accostare il veicolo vicino a un guard-rail. Immediata è stata quindi la chiamata al 118. Sul posto, oltre ai carabinieri, è giunta un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimare Daniele, ma purtroppo per il 39enne non c’è stato nulla da fare: il suo cuore non ha resistito all’infarto improvviso che lo ha colto. […]

https://primadituttomantova.it