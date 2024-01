Germania, vendite al dettaglio -3,1% nel 2023

Le vendite al dettaglio in Germania sono calate nel 2023 del 3,1% in termini reali rispetto al 2022. L’ha stimato oggi l’Ufficio federale di statistica Destatis. In termini di fatturato nominale, non corretto con l’inflazione, c’è stato un aumento del 2,4%.Nel novembre 2023, secondo i risultati preliminari, le vendite al dettaglio sono calate in termini reali del 2,5% e in termini nominali del 2,6%, dopo gli aggiustamenti di calendario e stagionali, rispetto a ottobre 2023, mese in cui era stato registrato il maggiore aumento delle vendite reali in oltre un anno.

Rispetto all’anno precedente, le vendite reali a novembre 2023 sono diminuite del 2,4% rispetto a novembre 2022, ma sono aumentate dello 0,1% in termini nominali. La differenza tra i risultati nominali e quelli reali riflette l’aumento del livello dei prezzi al dettaglio, con un significativo rallentamento dell’inflazione dei prezzi nella seconda metà del 2023. (askanews)