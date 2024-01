Marco Cappato ricoverato per un malore

Marco Cappato, 52 anni, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Parini di Aosta, dopo aver accusato un malore. L’ex europarlamentare, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni con cui si batte per depenalizzare l’eutanasia, si trovava nella regione alpina in vacanza, quando si è sentito male. È stato quindi portato al pronto soccorso del nosocomio regionale in ambulanza. Sulle sue attuali condizioni e sull’eventuale protrarsi del ricovero non sono al momento trapelate informazioni.

