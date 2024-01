Marco Cappato colpito da ischemia cerebrale: “sarà operato”

Ischemia cerebrale per Marco Cappato. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans “è stato ricoverato dal 31 dicembre all’ospedale Parini di Aosta in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento“, si legge nel bollettino medico a cura di Mario Riccio, suo medico di fiducia e attivo nell’Associazione.

Il bollettino medico: come sta Cappato

Cappato “ha eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ricevuto la terapia del caso. E’ stato sottoposto a risonanza cerebrale che ha confermato la modesta entità del danno ischemico”.

“In un quadro clinico pur rassicurante ed in miglioramento, Marco Cappato, già dimesso oggi – sottolinea Riccio – necessita comunque ancora di un adeguato periodo di riposo e cure. Stante che il problema che ha originato l’ischemia cerebrale è stato verosimilmente causato dalla presenza del Forame ovale pervio cardiaco, nelle prossime settimane sarà sottoposto – in elezione – alla chiusura dello stesso”. Riccio ringrazia tutti gli operatori dei reparti di cardiologia e di neurologia – quest’ultimo diretto dalla dottoressa Susanna Scordera – dell’ospedale Umberto Parini di Aosta “per la professionalità e la disponibilità mostrate. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Laura Caligiana”. ADNKRONOS