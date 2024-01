Malore a Capodanno, Miki Dj muore a 56 anni

Aveva 56 anni, Michele Guardabassi, colto da malore fatale durante la cena di San Silvestro. Miki Dj, come era conosciuto nell’ambiente musicale e dell’intrattenimento, si è spento improvvisamente colto da un malore durante la cena di Capodanno dopo la quale avrebbe dovuto esibirsi. Poi la serata privata in un locale del posto.

Miki Dj, come era conosciuto nel mondo della notte, è stato soccorso fuori dal ristorante dall’ambulanza e dagli operatori che hanno tentato le pratiche di rianimazione, ma purtroppo per il 56enne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto tutta la comunità e il sindaco Sandro Pasquali ha annullato tutti gli eventi in programma (ai quali appunto l’artista avrebbe preso parte) nel rispetto del dolore dei familiari, della mamma e della sorella […]

