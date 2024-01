Corte dei Conti esaminerà con urgenza le dichiarazioni rese da un magistrato sui social

Il Consiglio della Corte Conti valuterà la posizione consigliere Degni

“In merito a talune dichiarazioni rese da un magistrato – espresse su social media al di fuori di canali istituzionali e che non rappresentano in alcun modo posizioni dell’Istituto – la questione verrà esaminata con urgenza nella prossima adunanza del Consiglio di presidenza per le valutazioni di competenza”.

Così recita una nota dell’Ufficio Stampa della Corte dei Conti. “È inquietante che Marcello Degni, titolare del delicato ruolo di Consigliere della Corte dei Conti, abbia preso posizioni estreme chiaramente contrarie agli interessi dell’Italia, al punto che nessuno in Parlamento ha osato sostenerle – ha dichiarato il Presidente dei Senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan –

Degni, che è anche docente universitario e direttore di un master di Pubblica Amministrazione, ha infatti pubblicato su X un messaggio in cui recriminava che ‘potevamo farli sbavare di rabbia’ portando l’Italia all’esercizio provvisorio, cosa che avrebbe privato gli italiani dei benefici portati da questa legge di bilancio, e avrebbe fatto gravi danni ai conti dello Stato facendo inevitabilmente salire gli interessi da pagare sulle nuove collocazioni dei titoli del nostro debito”. Analoghi interventi arrivano dalla Lega. www.quotidiano.net