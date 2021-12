Gli auguri del prof. Alessandro Meluzzi: “Cari amici, un augurio per un 2022 di lotta per la libertà, per la dignità e per la Verità. Un popolo in cammino non si lascia né reprimere né ipnotizzare dalle strategie di burattinai della finanza e del NWO che non prevarranno mai contro la forza di un popolo unito.”

Condividi