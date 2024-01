Bologna, nel 2023 arresti aumentati del 13%. “Bilancio positivo”

Sono state 38.406 le denunce presentate dai bolognesi ai carabinieri nel corso del 2023 contro le 37.448 di un anno fa. Oltre 218mila le persone controllate e più di 144mila i veicoli fermati. Sono aumentati del 13% gli arresti, che in un anno sono passati da 627 a 721, e del 14,7% le truffe (da 3902 a 4.477). È leggermente cresciuto il numero delle violenze sessuali (da 120 nel 2022 a 143 quest’anno), le operazioni anti-droga (249 che hanno portato ad arresti contro le 216 del 2022) e i furti in abitazione (2841, sedici in più di un anno fa). In calo invece le ricettazioni (da 92 a 86), le estorsioni del 15% (da 194 a 164) e i minori finiti in custodia (da 39 a 35).

Stabili le denunce, in aumento i reati di cui vengono scoperti gli autori e gli arresti. È un “bilancio positivo” quello tracciato per il 2023 dal colonnello Ettore Bramato, comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, in occasione di una conferenza stampa di fine anno tenuta oggi 30 dicembre. Per quanto riguarda i delitti denunciati ai Carabinieri, sostanzialmente “i dati in linea generale sono uguali a quelli dell’anno scorso – spiega Bramato – e quelli con autori noti, che cioè abbiamo scoperto, sono stati 6.399, pari al 16,6%”.

Le previsioni per il 2024

E cosa aspettarsi dall’attività dell’Arma nel 2024? “Sulla base anche dello studio dei dati statistici – afferma Bramato – orienteremo i servizi di prevenzione e repressione verso i grandi temi riferiti alla comunità metropolitana”, a cominciare dal “contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, specie nelle zone centrali dove insistono studenti e giovani”. Inoltre, “continueremo a monitorare e prevenire, anche in termini culturali, presso i gruppi sociali più importanti ossia famiglia, scuola e associazionismo in generale – afferma il comandante dei Carabinieri – il fenomeno delle violenze di genere”. Infine, “non ci dimentichiamo degli anziani – conclude Bramato – perchè abbiamo visto che in questo periodo sono oggetto di attenzione da parte di criminali che attraverso le truffe cercano di portar loro via i soldi”.

