Discorso Mattarella, Meloni: “grande profondità e visione”

Apprezzamento personale e dell’intero Governo per il messaggio di fine anno rivolto al popolo italiano dal Capo dello Stato. E’ quello rivolto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un colloquio telefonico con Sergio Mattarella al termine del tradizionale discorso.

Nel corso del colloquio – si legge in una nota – Meloni ha definito quello del Presidente un intervento di grande profondità e visione, in particolare nel cammino verso la pace e la fine dei conflitti, e ha espresso particolare gratitudine per la specifica attenzione prestata dal Capo dello Stato alle giovani generazioni, ai loro bisogni e alle loro aspettative. Piena condivisione sulla necessità di sostenere l’occupazione, retribuzioni adeguate e garantire sicurezza sul posto di lavoro e una sanità pubblica efficiente. Inoltre, il Presidente Meloni ha rivolto al Presidente e ai suoi cari i migliori auguri per il 2024 e per la prosecuzione del suo mandato.(adnkronos)