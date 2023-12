Approvato aumento dell’elettrosmog in tutta Italia

APPROVATO DEFINITIVAMENTE L’AUMENTO DELL’ELETTROSMOG IN TUTTA ITALIA, ORA E’ LEGGE

Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati ha approvato il DDL Concorrenza che all’art.10 prevede l’innalzamento dei limiti soglia d’inquinamento elettromagnetico in tutta Italia. Una pesante sconfitta per tutti i cittadini, una vittoria per il Ministro Urso e la lobby del 5G dopo 25 anni di tentativi a vuoto.

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale partono 120 giorni in cui si potranno esprimere Sindaci e Regioni. Poi altri 30 giorni per finire nel DPCM Meloni. Tra Aprile e Maggio 2024 sarà legale per TUTTE LE ANTENNE passare da 6 a 15V/m (nella media vuol dire anche picchi a 61 V/m), quindi anche 100 volte più di oggi la potenza di agenti possibili cancerogeni nell’aria. Un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio per tutti gli italiani, con la vita degli elettrosensibili seriamente in pericolo.

Maurizio Martucci, giornalista – https://t.me/MaurizioMartucci/2300



5G ed elettromagnetismo

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Maurizio Martucci – giornalista e scrittore