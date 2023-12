Modena, picchiato da uno straniero perchè non ha nulla da farsi rubare

Modena – Corso Vittorio Emanuele è stato teatro di un’aggressione avvenuta verosimilmente a scopo di rapina intorno alle ore 21.30 di mercoledì 27 dicembre. La disavventura di un residente della zona è stata riferita dalla consigliera di Quartiere Manuela Spaggiari (Noi Moderati). Secondo quanto riportato, la vittima stava facendo una passeggiata lungo il viale quando ha notato un ragazzo di colore che si avvicinava ai vari portoni delle abitazioni. Poi all’improvviso il giovane avrebbe approcciato l’uomo di soppiatto, infilando le mani nelle tasche della giacca.

Non trovando nulla, probabilmente deluso, il rapinatore avrebbe gettato a terra la vittima, che non avrebbe avuto il tempo di proteggersi il volto, sbattendolo quindi sul selciato e procurandosi una frattura del naso e la rottura di un dente, oltre a varie escoriazioni. Il malvivente si sarebbe poi allontanato rapidamente, probabilmente in direzione di via Sant’Orsola.

“Una violenza gratuita e inaudita contro una persona inerme in un quartiere ormai troppo pericoloso – sottolinea Manuela Spaggiari – I residenti, ma anche i tanti turisti che alloggiano negli alberghi della zona, sono a rischio di aggressione, o a causa delle baby gang o a causa di sbandati, tossicodipendenti, che frequentano sia Vittorio Emanuele che le vie limitrofe. Inutile dire che le risposte dell’amministrazione sono deludenti e inefficaci, prima si è negata la gravità della situazione, ora si dà la colpa al Governo. Intollerabile la violenza, come intollerabile è la mancanza di rispetto verso i cittadini del Sindaco e della sua Giunta.”

