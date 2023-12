Firenze: furto di rame al cimitero, cappelle vandalizzate

Cimitero di Brozzi ancora nel mirino dei vandali, come già accaduto appena poche settimane fa. La scorsa notte una nuova razzia, rubati portafiori e altri oggetti in rame. In particolare sarebbero state prese di mira alcune cappelle, rovinando anche il marmo all’interno con danni ancora da quantificare.

“Un gesto vile, specie in questi giorni di memoria, Abbiamo già fatto richiesta di nuove telecamere di sorveglianza e ci attiveremo subito per il ripristino”, fa sapere l’assessora al Patrimonio e cultura della memoria Maria Federica Giuliani.

“Condanniamo con forza questi atti di profonda inciviltà che colpiscono non solo a livello materiale ma a soprattutto a livello morale perché profanano senza alcun rispetto questi luoghi di memoria. Siamo vicini alle famiglie”.

www.firenzetoday.it – foto archivio