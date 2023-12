PIAZZA LIBERTA’ – intervento di Myriam Bettinelli – referente in Italia dell’associazione svizzera “SafeBlood” (sangue sicuro) – estratto dalla puntata di sabato 23 dicembre 2023

Trasfusioni tra vaccinati e non vaccinati: l’associazione mette in contatto chi non desidera ricevere il sangue di chi è stato inoculato con siero a mRNA. Nessuna discriminazione per il ricevente. Un database permette di individuare il donatore più vicino.



PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta