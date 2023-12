Reggio Emilia, giocatore rugby manda due carabinieri all’ospedale: arrestato

Ha mandato all’ospedale due carabinieri Rusiate Nasove, giocatore del Valorugby Emilia originario delle Isole Fiji. Il fatto, riporta il Resto del Carlino, è avvenuto a Reggio Emilia tra giovedì e venerdì 22 dicembre. Il 28enne, alto 195 cm per 95 chili, è stato arrestato violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Nasove era arrivato dalle Isole Fiji la scorsa estate come rinforzo di mercato da parte dei ‘Diavoli’, la squadra reggiana di rugby.

La vicenda

In viale dei Mille alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine per via di un uomo ubriaco, disteso sul cofano di un’auto in sosta mentre urlava frasi sconnesse. Una volta arrivata una pattuglia, Nasove si è rifiutato di fornire documenti e generalità, poi ha aggredito i due militari, che hanno chiesto rinforzi alla questura. Nel frattempo, il 28enne è fuggito verso il centro, in piazzale Tricolore, dove ha tentato di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario. Ma alla fine è stato placcato dagli agenti delle Volanti della polizia di Stato che per immobilizzarlo hanno dovuto usare il taser.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso, come da prassi, per una visita medica e poi in carcere. I due carabinieri, medicati presso l’ospedale Santa Maria Nuova, sono stati dimessi con una settimana di prognosi ciascuno.

https://tg24.sky.it