29enne ucciso nella bergamasca, pakistano arrestato in Svizzera

Ahmad Sajid, la vttima

BERGAMO, 21 DIC – È stato rintracciato e arrestato mentre si trovava su un autobus in Svizzera, diretto a Monaco di Baviera, il presunto autore dell’omicidio di Sajid Ahmad, pakistano di 29 anni ucciso domenica in un appartamento di Covo, nella Bassa bergamasca: il fermato è Khadim Hussain, 30 anni, connazionale della vittima, di professione magazziniere.

I carabinieri di Bergamo, ricostruito il percorso di fuga del sospettato tramite il suo cellulare, hanno chiesto al Centro di cooperazione di polizia e doganale di Chiasso di contattare la Polizia cantonale per fermare il bus (che non avrebbe fatto soste in Svizzera) e controllare il sospettato.

La Polizia svizzera alle 4 della notte successiva al delitto ha dunque rintracciato nel Cantone dei Grigioni il bus, trovando e prelevando dal suo interno il sospettato e un altro cittadino pakistano al momento alla vicenda. Il trentenne indossava ancora gli abiti sporchi di sangue ed è stato sottoposto a fermo. Il provvedimento internazionale è stato trasmesso il 19 dicembre alla polizia elvetica e solo ieri Hussain ha dato il proprio consenso all’estradizione semplificata in Italia, che avverrà entro Natale. (ANSA)