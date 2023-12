di Jim Ferguson – Regno Unito. L’indagine Covid su Nicola Sturgeon potrebbe riguardare il “più grande omicidio aziendale nella storia del diritto”

Con una rivelazione sorprendente, l’attivista Lesley Roberts ha rivelato che gli investigatori dell’Operazione Koper stanno scavando in profondità nel cuore di quello che potrebbe essere un numero sconcertante di morti individuali, spingendo un appassionato appello al Lord Advocate di ritirarsi dall’indagine.

L’indagine in corso della Polizia scozzese sulle morti tragiche ed evitabili durante la pandemia di Covid-19 è sul punto di diventare quello che un sostenitore descrive come “il più colossale omicidio aziendale della storia”.

Per mesi, gli investigatori hanno seguito incessantemente le piste, profondamente assorbiti dalle interviste con l’ex infermiera Lesley Roberts che, spinta da una fervente ricerca di giustizia, ha presentato una formidabile denuncia penale contro il governo scozzese ai sensi della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questa denuncia nomina esplicitamente figure chiave come l’ex Primo Ministro Nicola Sturgeon e l’ex Segretario alla Sanità Jeane Freeman.

In mezzo a questa atmosfera tesa, gli agenti della squadra investigativa sugli omicidi irrisolti stanno intraprendendo quello che può essere descritto solo come un compito titanico. Stanno visitando metodicamente ogni casa di cura in tutta la Scozia, impegnandosi in dialoghi approfonditi con il personale, i residenti e i parenti addolorati di coloro che hanno tragicamente perso la vita a causa del Covid. Questa monumentale indagine non è solo una ricerca della verità; è un viaggio solenne nel cuore di una tragedia nazionale.

Se dovessero esserci accuse penali di omicidio di massa contro membri del governo scozzese, in relazione alla morte di pazienti nelle case di cura, ciò potrebbe costituire un precedente che potrebbe avere un impatto sui politici di Westminster, comprese figure come Sunak.

Particolarmente sotto esame potrebbero essere coloro che si sono impegnati in operazioni finanziarie e profitti personali, con investimenti significativi in ​​prodotti farmaceutici e DPI, come la baronessa Mone e Sunak. Il caso di Sunak e il suo coinvolgimento con Moderna ne è un esempio. Questa situazione ha portato ad accesi dibattiti, e molti sostengono che queste azioni potrebbero aver contribuito alla morte e a danni gravi per la popolazione britannica.