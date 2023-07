GB, “Sunak ha investito 500 milioni di dollari in Moderna”

”

“Il primo ministro britannico Sunak, devoto all’Agenda 2030 del WEF, ha investito 500 milioni di dollari dei suoi fondi privati in Moderna, attraverso una società chiamata Thelema Partners, (con sede) in un noto paradiso fiscale nelle Isole Cayman. Successivamente ha dichiarato in parlamento che il vaccino era “sicuro ed efficace” mentre poi ha continuato a estendere ulteriori autorizzazioni per Moderna per creare ulteriori interessi di produzione di vaccini all’interno del Regno Unito.

Ha usato la sua posizione di Primo ministro per fare enormi profitti personali mentre consapevolmente o addirittura inconsapevolmente causando danni al popolo britannico e ha infranto il National Security Act che afferma ” se stai lavorando in segreto per una potenza straniera per usare o abusare della tua conoscenza in un modo che provoca danni ai nostri cittadini, sarai un criminale. Lo ha detto l’ex capo dell’MI6 Sir Alex Younger.”

Lo scrive su Twitter Jim Ferguson, imprenditore, ex candidato parlamentare con il partito della Brexit.