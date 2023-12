“Raffiche di Bugie a Via Fani”, Piero Laporta deposita querela alla Procura di Roma

COMUNICATO STAMPA del generale Piero Laporta

autore di “Raffiche di Bugie a Via Fani, Stato e BR Sparano su Aldo Moro”

Ho depositato davanti al Procuratore della Repubblica di Roma, avvalendomi dello studio legale avvocato Danilo Dinoi, del foro di Lecce, querela contro soggetti noti o da identificare, per quanto esposto nel mio libro, distribuzione “Amazon”, “Raffiche di bugie a via Fani – Stato e BR sparano su Aldo Moro” (ISBN 9798385587193, link https://tinyurl.com/4rcc7559), diffusosi nonostante sia privo di campagna pubblicitaria.

Nella denuncia querela, tra l’altro:

1. Dimostro l’assenza di elementi di prova che l’on. Moro fosse davvero presente in via Fani. Per contro, fornisco prove di tale assenza.

2. Addito tre possibili formazioni segrete nelle strutture dello Stato.

3. Interrogo l’AG circa il reclutamento nel SISDE del noto terrorista MORUCCI Valerio.

4. Denuncio la presenza di un ufficiale CC nella prigione dove torturarono Aldo Moro.

5. Denuncio incongruenze e depistaggi della Commissione Fioroni.

6. Denuncio depistaggi e altri delitti, operati da uomini delle Istituzioni e giornalisti.

7. Denuncio i traditori (“Giuda”) nelle Istituzioni che portarono a morire i servitori dello Stato in servizio di scorta.

8. Denuncio la scorretta gestione del c.d. “Memoriale Morucci” (agente SISDE da quando?) e le disavventure giudiziarie di Gabriella Pasquali Carlizzi.

9. Denuncio l’omissione di indagini sull’esplosivo ad alto potenziale, certamente presente in via Mario Fani.

10. Denuncio l’omissione di indagine sulle feroci torture subite dall’on. Aldo Moro, nascoste all’AG e alle commissioni parlamentari, da me portate alla luce dopo 45 anni di omissioni, falsità, depistaggi, in associazione a delinquere fra terroristi e uomini delle Istituzioni ad alto e altissimo livello.

11. Chiedo siano sottoposti a verifica digitale i sei geniali anagrammi dell’on. Aldo Moro, da me decrittati, anche per accertare se ve ne fossero ulteriori. Occorrerebbero pochi minuti con un supercomputer.

12. Denuncio incongruenze nella Relazione del Viminale alla Commissione Fioroni.

Confido pertanto in un’audizione personale e a breve termine da parte del procuratore di Roma.

Mi sono riservato la costituzione di parte civile.

Con questo, il mio fervido augurio di Buon Natale e Buone Feste a tutti i famigliari delle vittime del terrorismo, alle quali ultime va il mio grato, rispettoso e commosso pensiero.

Viva l’Italia. Cristo Vince.

Roma, 04 XII 2023.

Piero Laporta

PIAZZA LIBERTA’, caso Moro: intervento del generale Piero La Porta