ProVita&Famiglia: ingerenza UE per riconoscere genitori Lgbt e utero in affitto

«Con il voto positivo della Plenaria del Parlamento Europeo si certifica la volontà ideologica dell’Unione Europea di voler calpestare la sovranità degli Stati Membri in tema di diritto familiare per imporre il riconoscimento dei genitori omosessuali e così anche legittimare pratiche barbare e aberranti come l’utero in affitto, la compravendita di gameti e la procreazione medicalmente assistita, anche quando queste sono già illegali e vietate negli Stati.

Voler obbligare a riconoscere i certificati di genitorialità “indipendentemente da come il bambino è stato concepito o è nato” è una gravissima ingerenza, guidata dalle lobby Lgbt e noi di Pro Vita & Famiglia lo avevamo denunciato già lo scorso luglio a Bruxelles con il convegno “Fermiamo il mercato dei figli”, insieme a varie sigle del mondo femminista e pro family.

Chiediamo al nostro Governo una rapida e puntuale risposta affinché tranquillizzi gli italiani che non cederà mai a queste ingerenze dell’Unione europea e continuerà sulla strada opposta, ovvero quella che vuole far diventare l’utero in affitto reato universale. Già approvato alla Camera ci aspettiamo che, dopo la legge di Bilancio, se ne parli e venga votato in Senato nel più breve tempo possibile. Ora non si può più aspettare e il grave voto dell’Europa ne è una conferma».

Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus – COMUNICATO STAMPA