Malore nella notte, capitano del San Daniele calcio muore a 25 anni

Tragedia a Ciconicco di Fagagna.

Un ragazzo di soli 25 anni, Mattia Miano, è morto nella notte colpito da un malore improvviso.

A ritrovarlo senza vita, in casa, nella mattinata di del 12 dicembre è stato il padre. Impiegato alla Simeon srl di Fagagna, il ragazzo non si era presentato al lavoro e il fatto aveva insospettito un collega, che ha quindi allertato i genitori e assieme lo hanno trovato riverso sul letto. Subito sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Mattia era una delle bandiere del San Daniele calcio e solo la scorsa domenica aveva di nuovo indossato la fascia da capitano. Il San Daniele ha fatto sapere che non giocherà il prossimo turno di campionato.

