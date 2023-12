Caserta, 17enne accoltella compagna di classe a scuola: arrestata

Accoltella la compagna di classe a scuola, durante una lezione serale. È accaduto ieri presso l’istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta. Una 17enne è finita in manette per tentato omicidio e una 18enne è ricoverata con prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano della cittadina campana. I carabinieri sono intervenuti insieme al personale del 118 nella scuola, allertati dal personale scolastico.

Tentato omicidio

Secondo una prima ricostruzione, la 17enne avrebbe inveito contro la compagna di classe e, dopo aver estratto un coltellino dalla tasca, l’avrebbe colpita più volte alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola. Un compagno di classe sarebbe intervenuto per separare le due studentesse che, secondo quanto si apprende, avrebbero più volte litigato in precedenza. Sul caso indagano i carabinieri di Caserta, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Napoli che ha disposto il fermo della minorenne per tentato omicidio. tg24.sky.it/cronaca