Consulta, Augusto Barbera è il nuovo presidente

L’85enne Augusto Barbera è il nuovo presidente della Consulta, incarico che ricoprirà per un anno.

È stato eletto all’unanimità, con una sola scheda bianca, probabilmente la sua. Da novembre era il presidente facente funzioni della Corte Costituzionale. Nato ad Aidone (Enna), 85 anni, Barbera è professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Bologna.

Eletto alla Camera dei deputati nelle liste del Pci e poi del Pds per ben cinque legislature, fra il 1976 e il 1994, è stato anche ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi e poi tra i promotori dei referendum elettorali (che miravano a trasformare il sistema elettorale proporzionale in un sistema maggioritario) del 1991, del 1993 e del 1999.

Maggioritarista convinto – scrive il Sole 24 ore – e anche pro riforme costituzionali: nel 1990 pubblicò sulla rivista Democrazia e Diritto del Pci-Pds un saggio dal titolo “Un’alternativa neoparlamentare al presidenzialismo” in cui si riprendevano le tesi di Maurice Duverger sul premierato.