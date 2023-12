Adesione a logge massoniche? Urso querela Report

Il ministro Adolfo Urso annuncia di avere “dato mandato ai suoi legali di denunciare in ogni sede il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e gli autori del servizio in onda domenica 10 su Rai3, nonostante il Ministro avesse già eccepito” lo scorso 5 dicembre “la assoluta falsità delle notizie riportate in merito alla asserita adesione a logge massoniche e l’intento gravemente diffamatorio“. In una nota Urso osserva come “Report prosegue così, in una campagna persecutoria,attivata subito dopo l’insediamento del governo, tesa evidentemente a inibire l’attività del Ministro, facendo palesare chissà quali reconditi interessi e condizionamenti occulti che non hanno alcun fondamento nella realtà”.

Si lamenta poi come “già in precedenti servizi erano emerse, infatti, interviste manipolate e false, ricostruzioni arbitrarie e notizie del tutto infondate che i fatti hanno poi ampiamente smentito. Servizi che hanno costretto il Ministro Urso ad adire già le vie legali, così come altre persone chiamate in causa anch’esse quali parti lese”. Il ministro ha inoltre “dato mandato di denunciare i signori Kitty Montemaggi e Gioele Magaldi per quanto affermato nel corso delle interviste riportate da Report e il dottor Luigi Bisignani per quanto scritto nel quotidiano Il Tempo nell’articolo uscito in contemporanea con il servizio di Report, domenica 10 dicembre, evidentemente frutto della medesima strategia”.

Per il ministro “è gravissimo che una trasmissione del servizio pubblico avvalori le farneticazioni di personaggi che nel tempo hanno accusato di appartenenza a logge segrete Presidenti della Repubblica, Presidenti del Consiglio, Governatori di BCE e Banca d’Italia e persino Sommi Pontefici. Perché delle due l’una: o era vero quel che ha affermato il signor Magaldi in altre occasioni delineando complotti massonici ai danni dello Stato e delle istituzioni democratiche o è falso quanto Report oggi strumentalizza per aggredire il Ministro Urso, al fine di inibire l’esercizio del suo mandato”.

“In ogni caso – conclude – è compito del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica occuparsi di materia che riguarda senza alcun dubbio la Sicurezza dello Stato e la tenuta della nostra democrazia, anche per l’uso strumentale che viene fatto del servizio pubblico. Oggetto, questo sì, di manovre occulte”. ADNKRONOS