L’avvocato: “Gino Cecchettin comunica che ogni attività diffamatoria avrà conseguenze”

VIGONOVO – «A seguito di numerose segnalazioni giunteci da molti cittadini e apprese anche direttamente, il signor Gino Cecchettin, mio tramite, comunica che ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei propri confronti e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge». Lo scrive in una nota l’avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Giulia Cecchettin, uccisa in provincia di Venezia dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

«È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che questa famiglia sta vivendo – sottolinea – ed è pertanto doveroso, per il signor Cecchettin, assumere ogni iniziativa conseguente».

