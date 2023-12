PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 9 dicembre 2023

“Certi uomini migliorano il mondo solo lasciandolo” (cit)

è il titolo della prima parte della puntata per rendere “omaggio” a Kissinger, morto a 100 anni qualche giorno fa, che solo due mesi prima – e senza nessun ruolo politico – ha incontrato singolarmente per due ore Giorgia Meloni e per due ore e mezza Giorgetti, ministro della Lega.

Si parla anche di mafia e delle potenti massonerie sovranazionali.

Ospiti dell’’apprendista conduttore Armando Manocchia sono:

Roberto Pecchioli – scrittore, studioso di geopolitica, economia e storia;

Mario Borghezio – già europarlamentare;

Henri Kissinger, consigliere politico di sei presidenti degli Stati Uniti, mentore di Zbigniew Brzezinski e Pierre Trudeau, connettore chiave tra l’establishment della sicurezza nazionale americana e il movimento britannico della “Tavola rotonda”, incarnato da organizzazioni come Chatham House nel Regno Unito e il Council on Foreign Relations negli Stati Uniti, aveva identificato il coinvolgimento americano nella creazione di politiche europee come vitale per la futura pace e stabilità del mondo.

Klaus Schwab fu reclutato da Kissinger nella sua cerchia di imperialisti della “Tavola rotonda” attraverso un programma finanziato dalla CIA all’Università di Harvard e questo dimostra che anche il World Economic Forum è una creazione Usa.

Nella seconda parte del programma si parla di violenza nella Giornate contro la violenza.

Jacopo Coghe, portavoce di Provita&Famiglia, racconta i particolari del violento attacco alla sede all’associazione durante la manifestazione ”contro la violenza sulle donne” del 25 novembre.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

