Olena Zelenska: se il mondo smette di aiutarci moriremo

“Se il mondo si stanca di aiutarci, ci lascerà semplicemente morire. Per noi è una questione vitale”. Lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska in una intervista alla Bbc che andrà in onda domani esprimendo forte preoccupazione per il ritardo degli aiuti dopo che i senatori repubblicani negli Stati Uniti hanno bloccato un disegno di legge che prevedeva ulteriori 60 miliardi di dollari all’Ucraina. “Abbiamo davvero bisogno di aiuto”.

Scholz: “Pronti ad aumentare aiuti a Kiev se manca sostegno da altri”

“La Germania dovrebbe essere pronta ad aumentare il sostegno all’Ucraina se da altri Paesi dovesse venire meno”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla conferenza del Partito socialdemocratico, come riporta la Deutsche Welle. Il cancelliere ha aggiunto che “questa guerra probabilmente non finirà presto” ed è quindi importante “essere in grado di fare ciò che è necessario per il lungo termine”, ossia “continuare a sostenere l’Ucraina nella sua lotta difensiva”. tgcom24.mediaset.it