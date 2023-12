Kiev: “Costringeremo i russi a lasciare la Crimea per sempre”

Il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, ha dichiarato alla tv nazionale che l’esercito si sta preparando per costringere i russi a lasciare la Crimea per sempre nel 2024, come riferisce Unian. “Gli sviluppi che stiamo preparando per il 2024 ci daranno ottime opportunità”, ha detto. Secondo Umerov, l’Ucraina ha dimostrato al mondo intero che può avere successo, in particolare creando problemi ai russi nella penisola. “Abbiamo costretto la Russia a ritirarsi dalla Crimea temporaneamente occupata”, ha detto facendo riferimento ai numerosi attacchi degli ultimi mesi che hanno convinto la Marina russa a spostare alcune navi da guerra in porti più sicuri.

Mosca: pace se Kiev accetta nuova realtà territoriali russe

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che una pace duratura in Ucraina è possibile solo se “l’Occidente smetterà di inviare armi e se Kiev accetterà le “nuove realtà territoriali”. Lo riporta Ria Novosti. Zakharova ha sottolineato anche che Mosca è aperta ai negoziati, ma ha aggiunto che per il momento Mosca non vede né a Kiev né in Occidente la volonta’ politica di portarli avanti. tgcom24.mediaset.it