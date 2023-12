Burioni candidato sindaco a Urbino? “No, preferisco continuare a comunicare la scienza”

Roberto Burioni candidato sindaco di Urbino? Il professore ha ricevuto la proposta per candidarsi, come spiega in un post su Facebook. “Ho ricevuto, tramite un caro amico, la proposta di candidarmi come sindaco di Urbino e la cosa mi ha molto lusingato. Prima di tutto perché – nonostante la narrazione imperante degli ultimi 30 anni – ritengo la politica la forma più alta di impegno sociale per un cittadino in un Paese democratico. In secondo luogo perché il fatto che in una cittadina con una così antica e importante tradizione universitaria si pensi proprio a un professore universitario come candidato sindaco è a mio giudizio un segno molto positivo”, la riflessione di Burioni.

“Tutti sanno quanto io sono legato alle mie origini, ma ho deciso di non accettare“, dice prima di motivare il ‘no’. “Anche di fronte ad altre proposte, in passato, ho scelto di continuare a fare il Professore Universitario e di proseguire nel mio impegno per comunicare al pubblico correttamente la scienza e la medicina. Nei nostri tempi di oscurantismo e di superstizione penso che anche questa sia una forma di politica, ed è questo il modo in cui penso in questo momento di essere più utile al mio Paese”, aggiunge. ADNKRONOS