Congresso Usa: no altri fondi per Kiev

Ieri sera il Congresso americano ha rifiutato qualsiasi nuovo aiuto finanziario all’Ucraina

Con 51 voti contrari e 49 favorevoli, Il Senato USA ha respinto un disegno di legge sull’assistenza a Ucraina e Israele. Il pacchetto di aiuti da 110 miliardi di dollari così bloccato include il sostegno a Ucraina, Israele, Taiwan e fondi per le azioni lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Prima di questo passaggio la Casa Bianca aveva ripetutamente affermato che senza l’approvazione di questo pacchetto i fondi per l’aiuto all’Ucraina potrebbero esaurirsi in poche settimane.

https://t.me/letteradamosca/18140

(rainews) Se gli aiuti americani all’Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale a Vladimir Putin e una minaccia per la sicurezza di Stati Uniti ed Europa. E’ il monito – finora più forte – quello di Joe Biden al Congresso americano, all’indomani del forfait di Volodymyr Zelensky ad un incontro virtuale con i senatori e nel giorno del G7 che ha ribadito compatto il sostegno a Kiev contro Mosca. E questo, prima che i repubblicani al Senato, bloccassero i fondi dagli Stati Uniti per la guerra all’Ucraina.