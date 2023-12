Zelensky cancella incontro virtuale con Senato Usa

Volodymr Zelensky non parteciperà all’incontro virtuale con i senatori Usa previsto alle 15, le 21 in Italia. Lo ha annunciato il leader democratico del Senato Chuck Schumer. “Zelensky, non ce l’ha fatta… E’ successo qualcosa all’ultimo minuto”, ha detto Schumer.

Casa Bianca: “I fondi per l’Ucraina finiranno entro la fine dell’anno”

Gli Stati Uniti finiranno i fondi per aiutare l’Ucraina entro le fine dell’anno e se il Congresso non approverà nuovi aiuti il rischio è quello di mettere in ginocchio Kiev. È l’avvertimento lanciato dalla Casa Bianca in una lettera inviata ai leader del Congresso. “Senza un’azione entro la fine dell’anno finiremo le risorse per le armi e le apparecchiature all’Ucraina”, ha scritto Shalanda Young, la direttrice del budget della Casa Bianca.

Kiev: rischio sconfitta per l’Ucraina senza aiuti Usa

L’Ucraina “rischia di perdere la guerra senza altri aiuti militari statunitensi”. Lo ha detto il capo staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, intervenendo a un incontro del US Institute of Peace, a Washington, citato dalla Bbc. “Sarebbe difficile mantenere le stesse posizioni, e per la popolazione sopravvivere”, ha messo in guardia.