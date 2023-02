Neve a Rimini, Italia in Miniatura paesaggio da cartolina

Il maltempo e la neve a bassa quota continuano a sferzare l’Italia, creando paesaggi da cartolina come quello di Italia in Miniatura, Rimini . La nevicata del 9 febbraio su Rimini e altre località della riviera romagnola ha ricoperto di un mantello bianco anche il parco a tema “Italia in Miniatura”. Gli abbondanti fiocchi hanno trasformato Minitalia in un paesaggio da cartolina, portando la neve anche su monumenti che nella realtà non sono mai stati così imbiancati.

Con meticolosa precisione, la neve riveste il Cupolone del Vaticano, quello del Brunelleschi di Firenze, le due Torri di Bologna e poi il Colosseo, le guglie del Duomo di Milano e pone un candido cappuccio su capitelli, fontane, piazze e tetti degli oltre 300 monumenti in scala del parco, e degli oltre 5000 alberi in miniatura. https://tg24.sky.it