In Onda, fine delle trasmissioni per Telese e Aprile

Stop alle trasmissioni per In Onda, il programma della domenica sera su La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. L’esperimento in prime time non è infatti mai decollato, anche a causa dell’agguerritissima concorrenza: Che tempo che fa su Nove e Report su Rai 3. In Onda veleggiava attorno al 2 per cento di share.

Dunque, da domenica 3 dicembre, In Onda si ferma, in questo caso sostituito dal film Il negoziatore. Come riporta Dagospia, La7 parla di “decisione prevista a monte dopo le dieci puntate fissate” e ricorda come dal prossimo 26 dicembre il programma tornerà in access prime-time al posto di Otto e Mezzo, la trasmissione di Lilli Gruber.

Resta il fatto che dopo l’addio a Massimo Giletti, lo stop improvviso e burrascoso a Non è l’Arena, la domenica sera de La7 non ha ancora trovato una soluzione. E chissà, magari col senno di poi, Urbano Cairo si è forse pentito dello stop imposto a Giletti, ora pronto al ritorno in Rai, che dovrebbe cadere il prossimo gennaio.

