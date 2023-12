GENDERIZZAZIONE IN CORSO, ideologica distrazione per la distruzione di massa

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Silvia Guerini – esperta di società del controllo e transumanesimo – estratto dalla puntata di domenica 3 dicembre 2023

Ideologia gender e transumanesimo

Come sostiene Valentina Ferranti, antropologa e scrittrice: “Il femminile non riesce più a dialogare col maschile perché si è mascolinizzato e il maschile non riesce più a dialogare col femminile perché si è svirilizzato. Quando questi due ruoli non ci sono più, non c’è più Creazione. La Realtà perde di senso: proprio perché la Realtà agisce per differenziazione”

