Cop28: ridurre le emissioni nel settore sanitario

La Cop28 punta i riflettori sulla salute per la prima volta nella storia del summit. I leader globali e la comunità sanitaria si riuniranno oggi durante il World Climate Action Summit per discutere il piano d`azione sanitario e le priorità di finanziamento per la salute climatica, in vista della prima Giornata della salute e della prima conferenza ministeriale sulla salute in una conferenza delle Nazioni Unite sul clima.

Centoventitre Paesi hanno approvato la dichiarazione della Cop 28 su clima e salute, che cerca di aumentare la collaborazione intersettoriale, ridurre le emissioni nel settore sanitario e aumentare finanziamenti per la salute climatica. Lo ha annunciato il presidente di Cop 28 Sultan Al Jaber. tgcom24.mediaset.it